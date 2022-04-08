Kerem Kamal’a memleketinde coşkulu karşılama

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

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Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilogramda şampiyon olan milli sporcu Kerem Kamal, memleketi Manisa’da görkemli bir şekilde karşılandı.

Kerem Kamal kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Hedefim büyüklerde her organizasyonda şampiyonluklar ve madalyalar alarak efsane bir sporcu olmak. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinlettiğim için çok mutluyum. Yeni başarılar için çok çalışmaya devam edeceğim.” diye konuştu.