Key Alves’ten OnlyFans itirafı: 50 kat fazla para kazanıyorum

Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, son dönemde popüler olan dijital platform OnlyFans'ta, voleyboldaki kazancından 50 kat daha fazla para elde ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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2.3 milyondan fazla kişi ile Instagram’da en çok takipçisi olan Brezilyalı voleybolcu Key Alves, pornografik içeriklerin yoğun olduğu OnlyFans sitesinde poz vererek voleyboldan daha fazla para kazandığını itiraf etti.

Osasco Voleybol Kulübü’nde profesyonel kariyerini sürdüren Key Alves, “Sevsem de sevmesem de bugün en büyük gelirim OnlyFans’ta. Kendimi bir sporcu, model, etkileyici, iş kadını ve girişimci olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“50 KAT FAZLA KAZANIYORUM”

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Key Alves, “Dijital platformlarla voleyboldan yaklaşık 50 kat fazla kazanıyorum. Ve OnlyFans’ta bu rakam daha fazla. Çünkü aylık ücret sabit (16 euro) olduğu için” diye ekledi.

“ÇIPLAKLIK VEYA BENZERİ ŞEYLERİM YOK”

OnlyFans’ta çıplaklık veya benzeri şeyler olmadığını dile getiren Brezilyalı voleybolcu, “OnlyFans sayfamda paylaştığım fotoğraflar profesyonel şekilde tasarlanıyor. Çıplaklık veya benzeri bir şey yok. Profilimde böyle şeyler arayan herkes yanılacak” dedi.

PROFESYONEL SPORDAN INFLUENCER’LIĞA…

Kendisini profesyonel sporcu olarak tanımlayan Key Alves, sporculuktan modelliğe ve influencer’lığa geçişini şu sözlerle açıklıyor:

“Saha dışındaki şeyler benim için artmaya başladı. Paralel bir kariyer. Kendimi bir sporcu olarak görüyorum ve internette imajımın büyümesini sağlayan da bu oldu. Küçüklüğümden beri aileme her zaman tüm dünyada tanınacağımı söyledim. Sadece güzel bir yüz veya voleybol yeteneğimle değil. Her zaman görünür olmayı sevdim. Bu yüzden ulaştığım noktaya gelmemin sırrının bu olduğunu düşünüyorum.”