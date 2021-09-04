Kimi Raikkonen’in corona virüsü testi pozitif çıktı

Sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen corona virüse yakalandı.

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Geçtiğimiz günlerde sezon sonunda emekli olacağını duyuran Formula 1 pilotu Kimi Raikkonen’in corona virüsü testi pozitif çıktı. Hollanda GP’si öncesi antrenman turlarında ilk 10’a giremeyen Raikkonen, bugünde piste çıkmaya hazırlanıyordu ancak, test sonucu pozitif çıktığı için karantinaya alındı.

Alfa Romeo’dan yapılan açıklamada, Raikonnen’in semptom göstermediğini ve durumunun iyi olduğuna dikkat çekilirken, FIA da başarılı pilot hakkında duyuru yaptı. FIA, “FIA, Formula 1 ve Alfa Romeo Racing ORLEN, 2021 FIA Formula 1 Hollanda Grand Prix’si öncesinde Kimi Räikkönen’in COVID-19 için yaptığı PCR testinin pozitif çıktığını doğruluyor. COVID-19 protokolleri uyarınca bu hafta sonunun kalan kısmında yer almayacak” ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo, Raikkonen’in yerine yedek pilot Robert Kubica’nın yarışa katılacağını söylerken, Kubica 2019 Abu Dhabi’den sonra ilk yarışına çıkacak. Öte yandan Raikkonen’in karantina süreci 10 gün sürerse, Monza’daki yarışta da yer alamaması gündemde.