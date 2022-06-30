Kırkpınar için Altınova güreşçileri hazır

661'nci Kırkpınar Tarihi Güreşleri başlıyor. Selimiye Camii'nde kılınacak cuma namazından sonra Edirne caddelerinde boy gösterecek olan güreşçiler Kırkpınar çayırında kozlarını paylaşacaklar.

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Edirne’de başlayacak Kırkpınar şampiyonası için Altınova Yağlı Güreş Kulübü’nün 30 sporcusunun hedefi şampiyonluk. Başkanı Av. Levent Erdoğan pehlivanları ile Kırkpınar güreşleri öncesi toplantı yaparken 30 güreşçinin her boyda mücadele edeceğini ifade ederek, “Ata sporumuzu her geçen gün gençliğe sevdirmeliyiz. Çünkü pandemi nedenlerden dolayı gençlerimiz evlerine kapandılar. Tüm gençlerimizi Altınova Yağlı Güreş Kulübü’ne ücretsiz spor yapmaya davet ediyoruz. Bir taraftan sporcu yetiştirirken bir taraftan yarışmacı ekipler oluşturuyoruz. Bu yıl Kırkpınar’da Altınovalı güreşçilerin yılı olacak. Çünkü çok önemli çalışmalar yaptık” dedi. Sporculardan Kaan Kaya, Başaltı Burak Kaya, Mert Arıcı, Furkan Ural, Selçuk Kılıçarslan, Safa Yeşilkaya Kırkpınarın favori isimleri arasında yerini alıyor.