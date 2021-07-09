Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırkpınar için Edirne’ye gelenler sokakta sabahladı

Edirne'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreş severler kentte akın etti. Kentte tüm otel ve pansiyonlar dolunca, il dışından gelenler Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ve bahçelerde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Güncellenme: 13:14, 09/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Kırkpınar için Edirne’ye gelenler sokakta sabahladı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660’ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanında 3’te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi. Bu kararın ardından Türkiye’nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii’nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı. Bazı güreş severler Selimiye Camiinin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

 

 

 

Edirne
Yayınlanma Tarihi:10:44,