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Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta?

660 yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine büyük heyecanla başladı. Binlerce pehlivanın katılması beklenen Kırkpınar güreşleri 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30'da canlı yayın ekranlara gelecek.

Güncellenme: 11:50, 10/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden eğlenceli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 2 gün boyunca sürüyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30’da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise 15.00, 17.00 saatlerinde devam edecek.

BAŞPEHLİVANLAR ER MEYDANI'NA BUGÜN ÇIKACAK

Kırkpınar Er Meydanı'nda bugün minik güreşçilerle başlayan mücadele bugün başpehlivanların çayıra çıkmasıyla devam edecek. Bu yıl pandemi nedeniyle son anda seyircili yapılmasına karar verilen güreşlerin ilk gününde güreş severlerin de stattaki yerini aldığı görüldü. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 14 boyda toplam 2160 sporcu güreşecek.

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