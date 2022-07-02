Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Baş pehlivan ne zaman belli olacak?

Yüzlerce yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri yine büyük coşkuyla başladı. Çok sayıda pehlivanın mücadele edeceği Kırkpınar güreşleri TV’den canlı yayınlanacak. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında TRT Spor'da ekranlara gelecek.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihi organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak. Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda? İşte detaylar…

BAŞ PEHLİVAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.