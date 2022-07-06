Kırkpınar’da başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek’ten ‘Eşek’ savunması

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, eşeği kaldırdığı video ile gündeme gelmesine açıklık getirdi.

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Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, memleketi Antalya’da coşkuyla karşılandı. Er meydanlarının, ‘Kara Şimşeği' olarak anılmaya başlayan Cengizhan Şimşek için Antalya girişindeki Kepez Seyir Terası’nda davul ve zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Burada kendisini bekleyenleri selamlayan Şimşek, sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Şimşek, ardından araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turunun ardından Büyükşehir Belediyesi önündeki tören alanına geldi.

Törene, Tarihi 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Cengizhan Şimşek, ikincisi Mustafa Taş ve üçüncü İsmail Balaban, başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya, antrenörler ve diğer sporcular katıldı.

EŞEK KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Tartışılan eşek görüntüleri üzerine de açıklamalarda bulunan Cengizhan Şimşek, “Eşeğe ‘Suplex' diye içimizde bir duygu yok. Hayvan sevgisi olan bir insanım. Kendi hayvanlarım var. Ben yörük çocuğuyum. Şimdi hayvanların başına gideceğiz. Biz göçebe hayat yaşadığımız için 7-8 gün yolda süren bir serüvenimiz var. Eşek bizim ihtiyaç meselemiz. Eşyalarımız eşeğin üzerinde oluyor. Bir art niyet yok. Ben yakınlarım ile yemek yiyordum. O esnada eşek soframıza geldi. ‘Eniştem kaldırabilir misin?’ dedi. Ben de kaldırdım. Eşek bizim. Ben kendim bakıyorum. 2-3 tane daha eşeğimiz var” ifadelerini kullandı.

BABA ŞİMŞEK: KEŞKE ALİ GÜRBÜZ KAZANSAYDI

Cengizhan Şimşek'in babası Mehmet Şimşek ise açıklamasında, “Benim dedem de güreşiyormuş. Oğlumu ben mahalleden kurtulsun diye spora yönlendirdim. Futbolu sevmedi güreşe yönlendirdim. Ama önce insanlık dedim. Benim yüzümü kara çıkarmadı. Başpehlivanlığı tırmalayarak aldı. Ben devletin tek maaşı ile çalışan bir memuruyum. Şükürler olsun başpehlivan oldu. Oğlum gitmeden annesine ‘Anne ben kemeri alıp senin boynuna takacağım’ demiş. Ben de yayladan gittim. Ben gitmeyecektim arkadaşlarının ısrarı üzerine gittim. Dua ederek yattık, kalktık. Şukur kazandık. Kısmet bizeymiş. Ne desem boş kalır yaşamak lazım. Oğlum kursu yapacak diyordum. Gittikçe oğlum açıldı. Sonu gelir dedim. Oğlum da kazandı. Ali Gürbüz son kemeriydi. Keşke alsaydı. Alsaydı oğlum kadar ona sevinecektim. Benim ilk duam Ali Gürbüz'ün kazanmasıydı. Ha benim oğlum ha Ali'nin kazanmasıydı. Ali alsaydı benim için daha bir başka olacaktı. Ben Ali'nin almasını çok çok istiyordum. Ali'ye nasip değilmiş demek ki” diye konuştu.