Kırkpınar’da büyük sürprizler! Gözyaşlarına boğuldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geçmiş yılların çoğu şampiyonu çeyrek finale kalamadan rakiplerine yenildi. Orhan Okulu, kaybettiği mücadele sonrası gözyaşlarına boğuldu.

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Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç’un 2. turda turnuvadan elenmesinin ardından 3. turda da sürprizler yaşandı.

Ali Gürbüz’ü eleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren’e altın puanla kaybederken, Orhan Okulu ise Cengizhan Şimşek’e kaybetti. Favorilerin tek tek elendiği müsabakaları sonunda finale kalan isimler tahminlerin dışına çıktı.

OKULU GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Kırkpınar’da 2014 ve 2017 yıllarında şampiyon olan Orhan Okulu’nun rakibi Cengizhan Şimşek’e kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntü ise dikkat çekti. Yere yığılan ve gözyaşlarına engel olamayan Okulu’yu antrenörleri teselli etti.

İsmail Balaban ise yaklaşık 1 saat 40 dakika süren müsabakada Yusuf Can Zeybek’i mağlup etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek. Yarın Sarayiçi Er Meydan'ında saat 13.00'te başlayacak olan başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek başpehlivanlar şu şekilde:

“Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban.”