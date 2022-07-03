Kırkpınar’da finalin adı belli oldu!

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarında finalistler Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş oldu.

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finale genç başpehlivanlar damgasını vururken, İsmail Balaban'ın da elenmesiyle geçmiş yılların bütün altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

İSMAİL BALABAN DA ELENDİ

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde 25 yaşındaki Mustafa Taş ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki mücadeleyi Taş kazandı. Bir diğer başpehlivan 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek ise altın kemerli İsmail Balaban'ı yenerek finalist oldu. Kırkpınar'da yarı finalin sona ermesiyle geçmiş yılların tüm altın kemerli şampiyonları elenmiş oldu.

Finalde 25 yaşındaki Mustafa Taş ile 26 yaşındaki Cengizhan Şimşek olan iki genç yetenek dualı çayırda mücadele edecek.

Kırkpınar Er Meydanında büyük Türk bayrağı, ayakta selamlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı; Edirnede gerçekleştirilen 661inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, final müsabakaları öncesinde cazgır ve saha hakemleri tarafından statta dev Türk bayrağı açıldı. Statta gezdirilen bayrağı, Bakan Kasapoğlu ve protokol de ellerinde Türk bayraklarıyla ayakta selamladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında final müsabakaları Sarayiçi Er Meydanında devam ederken, güreşleri izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da stada geldi. Bakan Kasapoğlunu Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Belediye Başkanı Recep Gürkan karşıladı. Heyet statta final güreşlerini izlemek için yerini alırken, dev Türk bayrağı ise geleneksel olarak statta açıldı.

Cazgır ve hakemlerin açtığı büyük Türk bayrağı statta gezdirildi. Bakan Kasapoğlu ve protokoldekiler ise Türk bayrağını ayakta selamladı. Türk bayrağı, alkışlar arasında statta gezdirildi.