660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalin adı belli oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek. Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun'u mağlup etti. Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.

YARI FİNAL MÜCADELESİ NEFES KESTİ

Kırkpınar Er Meydanı’nda başpehlivanların kıran kırana geçen mücadelesi devam ediyor… Başpehlivanların çeyrek final mücadelesi kura çekimiyle saat 12’de başladı. Pehlivanların çektiği kuranın ardından başlayan müsabakalarda Orhan Okulu, altın kemerli pehlivanlardan olan Osman Aynur’un sakatlanıp maçı bırakmasının ardından kurallar gereği galip geldi.

Çeyrek finalde Recep Kara’yı eleyerek gelen İsmail Koç, rakibi Yıldıray Akın’ı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Kıran kırana geçen güreşlerde, Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen’i, Faruk Akkoyun ise rakibi Şaban Yılmaz’ı puanlamada yenerek yarı finale yükselen diğer isimler oldu.

Yarı finale yükselen isimlerden Faruk Akkoyun’u yenen İsmail Koç ile Orhan Okulu’yu mağlup eden Ali Gürbüz finale yükseldi.

SEYFETTİN SELİM YENİDEN KIRKPINAR AĞASI OLDU

Seyfettin Selim, 1 milyon 22 bin lira ile bir kez daha 661. Kırkpınar Güreş Ağası oldu. Edirne Sarayiçi’nde 2022 yılında düzenlenecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ‘Kırkpınar Ağalığı’nı 13.kez Seyfettin Selim yapacak.