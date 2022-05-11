Kırlangıç Gençlik Festivali başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk kez gerçekleştireceği Kırlangıç Gençlik Festivali başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Kırlangıç Gençlik Festivali, gençleri sporun bin bir rengiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yaşam Vadisi 2.etapta, 14 Mayıs tarihinde başlayıp 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sona erecek kapsamlı festival, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Gençler spor ve sanat etkinliklerinde buluşacak

Altı gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği festivalin açılışı Manuş Baba konseriyle yapılacak. Festivalde; hado, basketbol, voleybol, ayak tenisi ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Gençler için ayak bilardosu, tırmanma duvarı ve rodeonun bulunduğu etkinlik alanlarının da kurulacağı festivalde, ünlü isimlerle söyleşiler de gerçekleşecek. Öte yandan DJ performansıyla eğlence üst noktalara taşınırken; 17 Mayıs günü Moğollar grubu sevilen şarkılarını gençler için seslendirecek.

Festivalin kapanış günü olan 19 Mayıs'ta ise Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak.