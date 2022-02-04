Kış Olimpiyatları hangi kanalda? Kış Olimpiyatları’nda kaç Türk sporcu var?
Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de heyecanla bekleniyor. Dört yılda bir gerçekleştirilen en büyük spor organizasyonlarından biri olan Kış Olimpiyatları’na Türkiye'den 4 branşta 7 Milli sporcu katılacak. Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'dan canlı yayınlanacak.
Kış Olimpiyatları açılış töreni başladı. 90 ülkeden en başarılı sporcuların katılacağı olimpiyatlar 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Büyük bir görsel şölenin olacağı açılışta Türk kafilesinde bayrağı kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile sürat patenci sporcusu Furkan Akar taşıyacak.
TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
Çin’in başkenti Pekin’de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, TRT ve D-Smart’tan canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR KİMLER?
Kış Olimpiyatları’nda 4 spor dalında 7 sporcumuz yer alacak. Milli sporcuların listesi şu şekilde:
Özlem Çakıroğlu
Berkin Usta
Fatih Arda İpçioğlu
Özlem Ceren Dursun
Ayşenur Duman
Yusuf Emre Fırat
Furkan Akar Pekin