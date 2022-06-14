Kocaeli’de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlediği 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

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Kocaeli’nde düzenlenen satranç şampiyonası etkinliği için 40 kulüp ve 90’a yakın takım ile 400'ü aşkın sporcu Kocaeli’ye gelerek turnuvada yarıştı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 5 gün boyunca devam eden 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda kazanan takımlar Avrupa'da Türkiye’yi temsil edecek.

18 yaş genel kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 12 yaş genel kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği Şampiyon oldu. Kadınlarda ise 18 yaşta Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği birinci olurken, 12 yaş kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu.