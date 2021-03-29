Kupa Voley’de ikinci finalist Halbank

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de finalin adı Spor Toto-Halkbank oldu. İkinci yarı final karşılaşmasında Arkas Spor’u 25-21, 26-24 ve 25-13’lük skorlarla 3-0 mağlup eden Halkbank finale yükseldi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

ARKAS SPOR: Blankenau, Yiğit, Mustafa Koç, Efe, Mirza, Mustafa Cengiz, Bravo (L), (Çağatay, Mert Matic)

HALKBANK: Walsh, Berger, Hakkı, Hernandez, Efe, Oğuzhan, Caner (L), Volkan (L) (Ediz Kaan)

SETLER: 21-25, 24-26, 13-25

SÜRE: 78 dakika (25, 31, 22)