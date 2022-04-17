Kupa Voley’de şampiyon VakıfBank
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
VakıfBank, Kupa Voley’de Fenerbahçe Opet’i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15’lik setlerle 3-2 yenerek üst üste ikinci, toplamda da sekizinci kez şampiyon oldu.
VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank’ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)
Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)
Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15
Süre: 136 dakika (26,29,23,34,24)
ŞAMPİYON VAKIFBANK!
VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet’i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 8. kez kupanın sahibi oldu. pic.twitter.com/4pYMsKlij5
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) April 17, 2022