Kupa Voley’de şampiyon VakıfBank

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

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VakıfBank, Kupa Voley’de Fenerbahçe Opet’i 21-25, 25-21, 25-13, 27-29 ve 17-15’lik setlerle 3-2 yenerek üst üste ikinci, toplamda da sekizinci kez şampiyon oldu.

VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank’ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)

Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)

Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15

Süre: 136 dakika (26,29,23,34,24)