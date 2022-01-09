Kurtuluşun 100. yılı atletizm şöleniyle taçlandı

12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu. Koşunun startını Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.

Mehmet SERBES

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Bu yıl 21 km yarı maraton, 10 km koşusu, halk koşusu, engelli koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere 5 koşu organizasyonu bir arada gerçekleştirildi.

12 ülkeden sporcuların misafir edildiği yarışmalara şu ana kadarki en fazla katılım gerçekleşti ve 2 bini aşkın sporcu yarıştı.

Başkan Zeydan Karalar start öncesi yaptığı konuşmada ülkenin ve dünyanın dört bir yanından kente gelen sporcuları selamladı. Başkan Zeydan Karalar, “Mert, delikanlı insanların yaşadığı Adana'ya hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında, Adana Valiliği'nin himayesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında da yer aldı.

Renkli görüntülere sahne olan koşularda, kentin tarihi dokuları güzergah üzerinde yer aldı.

Bu yıl ısınma-soğuma fizyoterapi alanları, sporcular için güzergahta meyve, soda stantları yer aldı. Ayrıca tişört, çanta, şapka, ter bilekliği, havlu ve magnet gibi malzemeler de sporculara hediye edildi.

Yarı maraton ve 10 km koşusuna 1680 sporcu, halk koşusuna 500 kişi, çocuk koşusuna 100 çocuk katıldı. Özel gereksinimi olan bireyler de yarışmada ayrı bir kategoride yarıştı.

Yarı Maraton Erkeklerde 1. Emmanuel Bor (Kenya), 2. Getaye Fisseha Gelaw (Kenya), 3. Benard Cheruiyot Sang (Kenya) oldu.

Yarı Maraton Kadınlarda 1. Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya), 2. Burcu Subatan (Türkiye), 3. Büşra Nur Koku (Türkiye) oldu.

10 km Koşu Erkeklerde 1. Abdullah Tuğluk, 2. Onur Aras, 3. Hakan Çoban oldu.

10 km Koşu Kadınlarda 1. Özlem Alıcı, Sümeyye Erol, 3. Sabriye Güzelyurt oldu.

Yarışmaların ödül töreni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmalarda toplam 372 bin lira para ödülü dağıtıldı.