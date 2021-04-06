Kuzey Kore’den flaş karar… Tokyo Olimpiyatları’na sporcu göndermeyecekler

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona ilişkin Kuzey Kore’den sürpriz bir hamle geldi. Spor Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Tokyo Olimpiyatları’na katılmama kararı aldığı bildirildi. Kuzey Kore, böylece corona virüsü nedeniyle Olimpiyat Oyunları’na katılmayacağını açıklayan ilk ülke oldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) Olimpiyat Komitesi’nin 25 Mart’ta gerçekleştirdiği bir toplantıda üyelerinin önerilerini ele aldığı, Covid-19’un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcuları korumak için 32. Olimpiyat Oyunları’na katılmama kararı alındığı vurgulandı. Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa ise düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuzey Kore’nin yaptığı yazılı açıklamaya dair ayrıntıları doğrulamaya çalıştığını söyledi. Japonya Olimpiyat Komitesi de Pyongyang’ın Tokyo Oyunları’na katılmayacağını kendilerine bildirmediğini açıkladı.

SALGININ DURUMU BİLİNMİYOR

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede virüs vakası doğrulanmadığını iddia eden Pyongyang yönetiminin, tedbir olarak komşuları Çin ve Rusya ile olan insan trafiğini ciddi şekilde kısıtladığı ve sınırlarını kapattığı kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen ülkede Covid-19 salgınına dair durumun net olarak bilinmediği belirtilmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.