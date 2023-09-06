Kuzey Tunçelli, 800 metre serbestte dünya şampiyonu oldu!
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte altın madalya kazandı. Tunçelli, elde ettiği 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı ve olimpiyat A barajını da geçerek büyük bir başarıya imza attı.
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Netanya kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 800 metre serbestte milli sporcu Kuzey Tunçelli mücadele etti.
Kuzey, 7.48.75’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Kuzey bu derecesiyle 1500 serbestin ardından 800 metre serbest stilde de Olimpiyat A barajını geçmeyi başarırken, aynı zamanda 15-16 yaş, 17-18 yaş, 19+ yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.
(AA)