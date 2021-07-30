Lewis Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye mesajı paylaştı!

Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerinin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

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Formula 1’in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, Türkiye’deki orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü pilot ardından sosyal medya hesabından Türkiye için destek paylaşımında bulundu.

Hamilton yaptığı paylaşımda ”Türkiye ve gezegen için dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

23.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan ‘Sir’ unvanlı Lewis Hamilton daha önce Türkiye Grand Prix’inde yarışacak olmanın verdiği mutluluğu şu ifadelerle anlatmıştı:

”Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize dikkat ediyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika. Tüm F1 severlere bunca yıl bizi destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır F1'in geri dönmesini beklediğinizi biliyorum. Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayarak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın. ‘