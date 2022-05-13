Lewis Hamilton ve Formula 1 yönetiminin ‘mücevher’ çıkmazı!

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve FIA yönetimi arasında 'mücevher' krizi yaşanıyor...

Sozcu.com.tr

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Formula 1 yönetimi ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında ‘elmas’ gerilimi yaşanıyor. İngiliz pilot, tüm piercing’lerini çıkarmazsa, Monaco GP’de yarışmaktan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Formula 1 kurallarına göre, sürücülerin yarış sırasında mücevher takması yasak ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton geçen hafta sonu Miami GP’sinde küpelerini çıkartarak bu kurala boyun eğdi. Ancak burnundaki elması çıkarması için İngiliz pilotun küçük bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle FIA’dan iki yarışlık muafiyet alan Hamilton, yine de kurala uymayacağını açıklayınca kriz çıktı.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, araç içinde mücevher takma yasağının mantıklı olduğuna inanmadığını ve takı takma hakkını sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Piercing’lerini çıkarmayacağını ifade eden Hamilton, bu sorun yüzünden yarış kaçırmaya hazır olduğunu da belirtti.

“MUAFİYET ALACAĞIM”

Geçtiğimiz pazar günkü yarıştan sonra burnundaki piercing’i çıkarmayacağını söyleyen Hamilton, “Burada muafiyetim var. Diğer yarışlar için de muafiyet alacağım” dedi. FIA, geçmişte esnek şekilde uygulanan kuralı, güvenlik nedenleriyle tartışmasız bir şekilde yürürlüğe sokmakta ısrar ediyor. Bu kurala uyulmaması, 265 bin dolara kadar para cezasına veya sürücü ehliyetine ceza yazılmasına ve men edilmesine neden olabilir.

“16 YILDIR NEDEN SORUN OLMADI?”

Ancak Hamilton, en azından arabada bir miktar metal takmak kabul edilebilir olduğu için bu durumu sürdürme niyetinde. Hamilton, FIA’nın önemsiz konular üzerinde yaygara kopardığını ve duruşlarının hala bir anlam ifade etmediğini söyledi:

“Bana mücevherlerden bahsettiklerinde, güvenlik her şeydir diyorlardı. Peki, son 16 yılda ne oldu? 16 yıldır takılarım vardı, o zaman güvenlik bir sorun değil miydi?”

29 Mayıs’ta düzenlenecek Monaco GP’sine kadar bu konu gündemde kalacak, ancak FIA’nın o tarihten önce, özellikle alyanslarla ilgili olarak daha fazla açıklama yapması muhtemel. Birkaç sürücü, bu tür yüzükleri yasaklamanın çok kısıtlayıcı olduğuna inandıklarını ve bir feragat imzalamayı tercih edeceklerini açıklamıştı.