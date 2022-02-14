Lewis Hamilton’da son nokta konuldu: 44 geri döndü!

Formula 1'de Mercedes-AMG Petronas takımı 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın emekli olacağına yönelik söylentilere, Twitter'dan yaptığı paylaşımla son verdi.

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Formula 1’de 7 kez şampiyon olan Lewis Hamilton, geçen sezonun son yarışı olan 2021 Abu Dhabi Grand Prix’sinden sonraki sessizliğini bozdu.

12 Aralık’taki yarıştan sonra suskun olan ve emeklilik iddiaları ortaya atılan Hamilton için takımı Mercedes Twitter’dan paylaşım yaparak “44 geri döndü” diyerek İngiliz pilotun takımla devam edeceğini duyurdu.

BBC ve SKY, Hamilton’ın FIA’nın Abu Dhabi’deki yarışla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonucuna göre emekli olabileceğini iddia etmişti.

Formula 1’de 2022 sezonu, 20 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’si ile başlayacak.