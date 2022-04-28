Lewis Hamilton’ın ‘ağaç’ davasında karar çıktı! Kesilecek…

Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton, bu sezon pistlerde kazanamadığı başarıyı mahkeme salonunda kazandı. Londra'daki malikanesinin önündeki bir ağacı kesmek isteyen ve davalık olan Hamilton, haklı bulundu...

Sozcu.com.tr

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’a, 18 milyon sterlinlik Kennsington konağının önündeki ağacı kesmesi için izin verildi.

Hamilton’ın komşuları, RBKC Konsei’nin kararına, Hamilton’un ağacı kesmesine izil verilmesi halinde ‘doğayı yok edeceğini’ savunarak itiraz ettiler. Ancak Hamilton, bir ağaç cerrahı tarafından verilen ağacın zaten ölmek üzere olduğunu belirten raporla davayı kazandı. Bu rapor, Hamilton’ın ağacı tamamen kesme ve bir manolya çalısını budama izni verilmesini sağladı.

Londra’nın koruma alanlarından birinde oturan Hamilton, 18 milyon sterlinlik görkemli malikanesinde yaşadığı sorun nedeniyle yerel halkla karşı karşıya geldi. İddiaya göre Hamilton, beş yıl önce satın aldığı mülke henüz ayak basmadı.

Konsey planlama raporuna göre, kapsamlı inşaat çalışması, arka bahçe, yazlık ev ve daha büyük bir güvenlik duvarı ve kapıları ‘binanın karakterini ve mahremiyetini iyileştirmek’ için yeni bir yapılanmayı içeriyor.

‘GÜVERCİN PİSLİĞİ OLUYORDU’

Daha önce bir at kestanesi ağacını iki metre kısaltmak için izin alan Hamilton, başvuru formunda değişikliklerin ‘gölgeyi azaltmak ve yeniden büyüme noktalarındaki yükü azaltmak’ olduğunu belirtti. Hamilton’ın komşularından biri, büyük ağaçların bahçede güvercin pisliğine neden olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.

BAŞKA AĞAÇLARI DA KESMEK İSTİYOR

Konseye yapılan ayrı bir başvuruda Hamilton, aynı zamanda gölgelik olarak da bilinen bir Amelanchier ağacını kesmek istiyor. Hamilton’ın ekibi, ağacın yüzde 80 ölü ve terminal düşüşte olduğunu söyledi ve bir Magnolia Grandiflora’nın tepesinin bir ila iki metre kısaltılmasını istedi. Bu ağaçlar, Ağaç Koruma Kanunu kapsamında değil, ancak halen koruma alanında bulunuyorlar.