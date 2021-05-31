Madalya canavarı Ayşe Begüm Onbaşı… ‘İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu’

Cimnastikte 2010'lu yılların ikinci yarısında yakalanan ivme büyük bir hızla devam ediyor. 3 ana branştan biri olan bu sporda ilk madalyasını 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan ile kazanan Türkiye, 2018'den beri katıldığı en büyük iki organizasyonun (Dünya, Avrupa) hepsinde kürsüye çıktı.

Artistik ve ritmikteki başarılara aerobik cimnastikte yenisini ekleyen, ‘Madalya Canavarı' lakaplı Ayşe Begüm Onbaşı oldu. 19 yaşındaki Ayşe Begüm, kariyerinin ilk Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından organizasyonun en iyi sporcusu da seçildi.

“GURURLUYUM”

Madalya sayısı 150'ye yaklaşan Ayşe Begüm Onbaşı, duygularını şöyle dile getirdi:

“Oraya, Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik. Performansımızdan çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz. İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu. Çok gururluyum. Bundan sonraki hedef Avrupa Şampiyonası. Orada da elimizden geleni yapacağız.”

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla altın madalya kazanarak büyüklerde Türk aerobik cimnastik tarihinde bir ilke imza atan Ayşe Begüm, 1’incilik kürsüsünde İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Milli cimnastikçi, “Türk kadınının gücünü göstermiş olduk” mesajı vermişti.

BİR ONUR DAHA

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda imza attığı tarihi başarıdan sonra bir ödüle daha layık görüldü. Bakü'de düzenlenen şampiyonada Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Onbaşı, organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi.

Kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda performansıyla herkesi etkileyen başarılı sporcu, böylece Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.