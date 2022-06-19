Maltepe’de rengârenk koşu

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Color Run Maltepe 7K renkli görüntülere sahne oldu.

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Maltepe Belediyesi, SMA hastaları için ‘Run For SMA 6K’ ve epilepsi hastalığı farkındalığı için ‘Mor Koşu 7K’ etkinliklerinin düzenlendiği Maltepe sahilinde, bu kez ‘Color Run Maltepe 7K’ ile hayatın tüm renklerini içeren bir koşuya ev sahipliği yaptı.

Yedi kilometrelik bir parkurda gerçekleşen ‘Color Run Maltepe 7K’ya Maltepeli vatandaşların yanı sıra İstanbul'un her yerinden sporcular katıldı. Maltepe Color Run 7K koşusunun erkekler kategorisinde birinciliği Mestan Turhan, ikinciliği Deniz Aydoğan, üçüncülüğü ise Hacı Sebahattin Çavga kazandı.

Kadınlarda ise Selin Güney birinci olurken, ikinciliği Esmanur Çimen, üçüncülüğü ise Özlem Kırlı kazandı. Dereceye girenlere kupa ve madalyon takdim edildi.

400 TRİATLET BEYLİKDÜZÜ'NDE MÜCADELE ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlediği İstanbul Sprint Triatlonu, 400 sporcuyu Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde bir araya getirdi. 18-74 yaş arası sporcuların kıyasıya mücadele ettiği etkinliğe katılarak tüm triatletleri tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelecek yıl sporcularla birlikte yarışacağını belirtti.