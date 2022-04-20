Maria Sharapova hamile olduğunu açıkladı

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, 35. doğum gününde paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

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Eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Maria Sharapova, hamile olduğunu duyurdu. İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan Maria Sharapova, 35. doğum gününde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine müjdeyi verdi.

Beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve 2020 yılında aktif spor hayatına son veren Maria Sharapova’nın paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. 4.2 milyon takipçisi bulunan Rus tenisçiye tebrik mesajları yağdı.