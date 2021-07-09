Matteo Berrettini Wimbledon’da finale çıktı, tarih yazdı!

Wimbledon’da ilk finalist belli oldu. Matteo Berrettini, Roger Federer’i 3-0 yenerek yarı finale yükselen Hubert Hurkacz’ı 3-1 ile geçerek Wimbledon’da finale çıkacak ilk İtalyan oldu.

İlk seti 6-3 kazanan turnuvanın 7 numaralı seri başı Berretini, ikinci sette ise Hurkacz’a oyun vermeyerek 6-0’la büyük avantaj elde etti.

Üçüncü sette Hurkacz rakibine servisini kırdırmadı ve set tie-break’e gitti. Polonyalı raket, tie-break’i 7-3 kazanarak final için umudunu sürdürdü.

Maçın 4. setinde ise Berrettini final için daha istekli taraftı. Hurkacz’ın ilk servisini kıran İtalyan raket, geride kalan oyunlarda ise hata yapmadı ve seti 6-4 kazanarak adını finale yazdırdı.

Wimbledon’ın diğer yarı final maçında ise Novak Djokovic ile Denis Shapovalov finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Wimbledon tek erkekler finali Pazar günü oynanacak.