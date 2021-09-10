Max Verstappen Palermo sokaklarında

Formula 1'de pilotlar klasmanında lider durumda olan Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak İtalya Grand Prix'si öncesi Palermo sokaklarında gezintiye çıktı. Verstappen, Palermo'nun dar sokaklarında hız yaptı.

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Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, Formula 1in İtalya Grand Prixsi öncesinde keyifli bir ısınma turuna çıktı.

Max Verstappen, efsanevi RB7 aracıyla, İtalya’nın Palermo kentinin dar sokaklarında hız yaptı. İlk olarak Palermonun ana caddelerinde, tarihi yapıların gölgelerinde turlayan Verstappen, ardından da dar sokaklarda gül yaprakları arasında donut yaptı.

Kendisini izleyenlerin meraklı bakışları arasında F1 aracıyla adeta şov yapan tecrübeli pilot, sürüşünü Palermonun eşsiz sahil şeridinden geçerek noktaladı.