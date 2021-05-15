Mayıs ayında kayak keyfi

Yurdun dört bir yanında yaz sıcakları etkili olmaya başlarken, Bitlis’te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nda bulunan kayak merkezi, mayıs ayında kayak yapma imkanı sunuyor.

Şehrin gürültü ve stresinden bir an olsun uzaklaşmak isteyen kayak severler ise soluğu Nemrut’ta alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut’ta pandemi ve yasaklar nedeniyle sezon tam açılmazken, yılın son karının tadını çıkarmak isteyen kayak severler ise mayıs ayının ortasında Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü manzarasına karşı kaymanın tadını çıkarıyor.