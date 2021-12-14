Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek tarihe geçti

Türkiye'yi uluslararası espor arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız 'cNed' İpek, VALORANT'ın en büyük turnuvası Champions'ta dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

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Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, 1-12 Aralık tarihlerinde Berlin’de düzenlenen VALORANT Champions turnuvasında takımı Acend’le birlikte kupaya uzandı. Turnuvaya katılan 80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu olan ‘cNed’in takımı Acend bu başarıyla ‘tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını elde etti.

Espor arenasında Türkiye’nin en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. VALORANT’ın en önemli turnuvası olan Champions’ta takımı Acend ile yeteneklerini sergileyen ‘cNed’ 2021 VALORANT Champions kupasını kazandı. Sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında başarılı olarak şampiyonaya katılma hakkı kazanan cNed’li Acend ve dünyanın geri kalan en iyi 15 takımı, 1 Aralık’ta Berlin’de başlayan VALORANT Champions turnuvasında karşı karşıya geldi.

Dünyanın en iyi VALORANT oyuncularından biri olarak gösterilen “cNed” ve takımı Acend turnuvanın başında rakipleri Vivo Keyd ve Team Envy karşısında galip gelerek çeyrek finale kalmayı başardı. Turnuva boyunca başarılı bir performans gösteren Mehmet Yağız ‘cNed’li Acend, çeyrek finalde Team Secret’i 2-0, yarı finalde Team Liquid’i 2-0 yenerek rakiplerine şans tanımadı.

TARİHİN İLK DÜNYA ŞAMPİYONU CNED’Lİ ACEND OLDU

cNed 80 oyuncunun yer aldığı dev turnuvada tek Türk esporcu olarak Türkiye’yi temsil etti. Sene boyunca takımıyla harikalar yaratan cNed, sırasıyla 1. Aşama Masters kupası, 3. Aşama Challengers 1 Avrupa kupası ve 3. Aşama EMEA Play-Off’ları üçüncülüğü kazandı ve tüm aşamalar boyunca da “En Değerli Oyuncu” unvanını kimseye kaptırmadı. Yılın son ve en büyük organizasyonu olan dünya şampiyonasında hiç maç kaybetmeden finale kalan Acend, kupa için Gambit Esports ile karşı karşıya geldi. 5 haritada oynanan mücadelede 2-1 geriye düşse de rakibini 3-2 yenmeyi başaran cNed’li Acend dünya kupasına uzanarak, ‘tarihin ilk VALORANT Dünya Şampiyonu’ unvanını elde etti.

“HAYALİMİZ OLAN ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİK”

Dünya şampiyonu olan ‘cNed’, “Şampiyonluk için takım olarak çok çalıştık ve sonunda hayalimiz olan şampiyonluğu elde ettik. Aileme ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle buraya kadar gelebildim. 2022’deki hedefim şampiyonayı yine kazanmak” dedi.