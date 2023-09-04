Melissa Vargas, Filenin Sultanları’na Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunu getirdi

Nisan 2021'de Türk vatandaşı olan Melissa Vargas, FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki unutulmaz performansıyla voleybolseverlerin gönlünde taht kurdu. Sırbistan maçında 41 sayıya ulaşarak adından söz ettirdi.

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Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021’de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya’nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Milli takımın FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olmasında önemli bir pay sahibi olan Vargas, “Milletler Ligi’nin en değerli oyuncusu” ve “en iyi pasör çaprazı” seçildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan Vargas, bu organizasyonda da yine “en değerli oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Finaldeki Sırbistan maçında “41” sayı bulan Vargas, dokuz maçtaki toplam 201 sayıyla organizasyonun en skorer ikinci oyuncusu oldu. (AA)

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