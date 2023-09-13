Melissa Vargas resmen Malatyalı!

Malatya Büyükşehir Meclisi, Milli Voleybolcu Melissa Vargas'a hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Vargas, Türkiye Milli Voleybol Takımı’nın 2022 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynamıştı. Vargas, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi ve Malatya’yı çok seviyorum. Benim için ikinci bir vatan gibi. Malatya’nın kalbinde bir yerim olduğunu düşünüyorum” demişti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas’ın sözlerini dikkate alarak, meclise Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi teklifini sunmuştu. Mecliste yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.

Vargas’ın Fahri Hemşehrilik Beratı, ilerleyen günlerde Malatya’da düzenlenecek bir törenle kendisine takdim edilecek.

NEDEN MALATYALI DENİYORDU?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vargas için yapılan kısa videolar ve görsellerde Malatya’nın geçirilmesi ve Malatyalı denmesi üzerine açıklama yaptı.

TVF Başkanı, “Melissa Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve ‘Ben de Malatyalıyım' diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu, aman değiştirmesin” demişti.

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