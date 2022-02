Mercedes gümüşe döndü: Formula 1’deki yeni araç W13

Formula 1’de son 8 yılda 8 takımlar şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez de pilotlarıyla şampiyonluk kutlayan Mercedes, 2022’de yarışacağı aracını tanıttı.

2020 yılında ırkçılığa tepki göstermek için siyah renge dönen ve 2 yıl koyu renk arabalarla piste çıkan Mercedes, gümüş renge geri döndü.

Formula 1’de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP’si ile başlayacak.

Lansmana Mercedes’in iki pilotu Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.

Hamilton, yaptığı açıklamada, “Hiç bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi seviyorum. Bu kalabalık insan grubuyla çalışmak büyük bir ayrıcalık ve kendinizi bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Bunun gibisi yok” ifadelerini kullandı.

The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022