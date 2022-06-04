Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası’na aday

Edirne'deki Meriç Nehri'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen kürek festivalinin açılışında konuşan Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'na Türkiye'nin Meriç Nehri parkuru ile aday olduğunu söyle

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Meriç Nehri üzerindeki parkurda Edirne TED Kürek Kulübü tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüp ve 300’e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Festivalde açılış konuşmasını yapan TED Koleji Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri’nin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söyledi.

“RAKİPLERİMİZ ÇEKYA, İTALYA VE ALMANYA”

Meriç Nehri parkurunun 2024-2025 yıllarında yapılması planlanan Gençler Avrupa Şampiyonasına Çekya, İtalya ve Almanya ile birlikte aday olduğunu söyleyen İba, “Önümüzdeki yıllarda burası gerek Türkiye Şampiyonası, gerek Balkan, Avrupa, Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Bununla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor. Federasyon Başkanımızın da desteğiyle 2024-2025 yıllarındaki Gençler Avrupa Şampiyonası’na aday il olduk. Rakiplerimiz Çekya, Almanya ve İtalya. Biz burayı alırız. Sizden tek ricam ilgisiz kalınmasın. Herkes bu sporu yapsın” dedi.

ERTÜRK: ALIRSAK İLK AVRUPA ŞAMPİYONASI OLACAK

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de, yarışların Türkiye’de yapılmasına karar verilmesi halinde bir ilkin yaşanacağını belirtti. Ertürk, “Bizim için çok önemli bir adım. Eğer alabilirsek Avrupa Şampiyonası ilk kez ülkemizde olacak. Şu anda adaylıkta önemli rakipler var. Ama bizim bu enerjimiz onlarda yok. Edirne’nin bu konuda gerçek bir kültürü var. Buradaki kürek ailemizle de bunu kazandırmak istiyoruz. Umarım uzun yıllar devam edecek ve yarışlarımız burada olacak. Çocuklarımız burada bayrağımızı göndere çektirecek. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkacak ve sizin çocuklarınız olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kayıklarıyla suya inen sporcular Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile tarihi Meriç Nehri Köprüsü arasındaki parkurda kürek çekerek antrenmana başladı. Festival kürek yarışlarıyla devam etti.