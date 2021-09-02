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Meryem Betül Çavdar’dan gümüş madalya

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Yayınlanma: 15:48 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
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Meryem Betül Çavdar’dan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda para tekvando kadınlar K44 49 kilogram finalinde mücadele eden Meryem Betül Çavdar, Peru’dan Espinoza Carranza ile karşılaştı. Rakibine 34-21 yenilen Meryem Betül Çavdar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meryem Betül’ün bu madalyası Türkiye'nin Tokyo'daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.

Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.

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