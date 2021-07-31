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Mete Gazoz dünya 1 numarasını eledi | Tokyo 2020

Milli okçumuz Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

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Mete Gazoz dünya 1 numarasını eledi | Tokyo 2020

Klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, çeyrek finalde olimpiyat 3’üncüsü ve dünya şampiyonu ABD’li Brandy Ellison’u 7-3 yenerek yarı finale çıktı.

Milli okçumuz Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya 1 numarası ABD’li Brady Ellison’ı 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa ile saat 10.00'da karşı karşıya gelecek.

ABD Dünya Olimpiyat TRT tweet Twitter