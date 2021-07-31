Mete Gazoz’un tarihi başarısı İzmir Marşı ile kutlandı | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Köyü'ndeki Türk sporcular tarafından tezahüratlarla karşılandı. Mete Gazoz'un başarısı İzmir Marşı ile kutlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda klasik yay bireysel branşında altın madalya kazanan 22 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, Türkiye’ye okçulukta tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Tarihi başarının ardından sporcuların konakladığı Olimpiyat Köyü’ne dönen Mete Gazoz, diğer Türk sporcular ve kafilede yer alan kişilerin tarafından karşılandı. Büyük coşkunun yaşandığı anlarda karşılıklı tezahüratlar yapıldı.

Kendisi için hazırlanan karşılaşamaya teşekkür eden Mete Gazoz, “Çok sağ olun. Böyle bir karşılama yaptığınız için çok mutluyum. Bundan tam 5 sene önce, 2016 bittiğinde bir söz vermiştim. Tokyo’da altın alacağım diye. Ve şimdi boynumda” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da yer aldığı karşılama ekibi daha sonra İzmir Marşı okuyarak kutlamalara devam etti.

İlginizi Çekebilir Ünlülerden Mete Gazoz'a tebrik: Kötü günlerde nefes oldun