Mike Tyson’dan sonra bir efsane daha geri dönüyor

Boksun efsane isimleri ringlere geri dönüş yolunda… Mike Tyson’ın geçen yıl tekrar dövüşmesinin ardından bir başka efsane boksör Evander Holyfield de ringlere dönüş kararı aldı. Sports Illustrated’ın haberine göre 58 yaşındaki Evander Holyfield, 5 Haziran 2021 tarihinde Kevin McBride ile karşı karşıya gelecek.

Mike Tyson’ın spor salonunda çektiği antrenman videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından hazırlıklara başladığı belirtilen Evander Holyfield, 10 yıl sonra yeniden ringlerde boy gösterecek. Evander Holyfield, en son Mayıs 2011 tarihinde Danimarkalı boksör Brian Nielsen ile karşılaşmıştı. Rakibini yenen efsane boksör, emeklilik kararı almıştı.

MIKE TYSON: İKİSİNİ DE İSTİYORUM

Mike Tyson’dan sonra Evander Holyfield’ın da tekrar ringlere dönmesi, boksseverleri heyecanlandırdı. Evander Holyfield’ın kararı, Mike Tyson ile karşılaşma ihtimallerini güçlendirdi. Bir yıl önce yeniden boksa dönen Mike Tyson, Evander Holyfield ile yeniden karşılaşmak istediğini söylemiş ve Hotboxin’ Podcast’te “Holyfield ve Lennox Lewis ile dövüşmek istiyorum. İkisini de istiyorum. Ayrıca Tyson Fury ile de karşılaşmayı planlıyorum” demişti.

Evander Holyfield, Mike Tyson’ı iki kere mağlup edebilen tek boksör olarak tarihe geçmişti.

MIKE TYSON EN SON 2020 ARALIK AYINDA RİNGE ÇIKMIŞTI

Mike Tyson son olarak 2020 Aralık ayında ringe çıkmıştı. Mike Tyson ile Roy Jones Jr. arasında yapılan maçı, televizyondan 1.2 milyon kişi para ödeyerek seyretmişti. Maçı yayınlayan kanal, Mike Tyson-Roy Jones Jr. maçında 60 milyon dolar kazanmıştı. Mike Tyson bu karşılaşma sonrası kasasına 10, Roy Jones Jr. ise 4 milyon dolar koymuştu.

Mike Tyson, geçtiğimiz ay Evander Holyfield ile yeniden üç maçlık bir karşılaşma istediğini söylemişti. Ancak Evander Holyfield cephesi, Mike Tyson’ın 25 milyon dolarlık teklifi kabul etmediği için dövüşün gerçekleşmediğini açıklamıştı.