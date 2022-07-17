Milletler Ligi’nde şampiyon İtalya

Finalde Brezilya'yı set vermeden yenen İtalya, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon oldu.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi final müsabakasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nun en sahipliğinde yapılan turnuvanın son maçında İtalya rakibi Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. FIVB Milletler Ligi’ni dünya birincisi olarak tamamlayan İtalya, kupayı müzesine götüren taraf oldu. Brezilya ise Milletler Ligi'ni ikinci olarak tamamladı.

Ankara Spor Salonunda oynanan final karşılaşmasında ilk sete İtalya daha iyi başladı. İtalya’nın 7-3 öne geçmesinin ardından Brezilya ilk molayı istedi. Molanın ardından İtalya etkili oyununu sürdürdü ve teknik molaya 12-6 önde girdi. İtalya’nın 16-10 öne geçmesinin ardından Brezilya ikinci molayı istedi. Molanın ardından Brezilya, İtalya’nın direncini kırmayı başararak oyunun son bölümünde durumu 23-21’e getirdi ama buna rağmen ilk seti İtalya 25-23 kazanarak öne geçti.

Finalin ikinci setinde oyun dengede başladı. Karşılıklı sayıların olduğu mücadelede teknik molaya İtalya 12-09 önde girdi. Moladan etkili dönen İtalya, durumu 19-13’e getirdi. Setin sonunda İtalya üstünlüğünü korudu ve ikinci seti 25-22 önde tamamladı.

Final karşılaşmasının üçüncü setine Brezilya maçta ilk defa öne geçerek 7-5’lik skor elde etti. Setin devamında Brezilya, teknik molaya da 12-11 önde girdi. Molanın ardından İtalya etkili bir oyun ortaya koyarak durumu 18-14’e getirdi. Setin son bölümünde Brezilya arka arkaya bulduğu sayılarla skoru 21-21 yaptı ve oyuna dengeyi getirdi. Brezilyanın son bölümdeki etkili oyununa rağmen İtalya, üçüncü seti 25-22 kazanarak toplamda skoru 3-0 yaptı ve Milletler Ligi’nin şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Rene Karina Noemi (Arjantin)

İtalya: Chirichella Cristina, Orro Alessia, Pietrini Elena, Danesi Anna, Egonu Paola Ogechi, Bosetti Caterina Chiara (Lubian Marina, De Gennaro Monica)

Brezilya: Silva Carneiro Macris, Braga Guimaraes Gabri, Da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia (Alexandre Costa Nunes, Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Geraldo Teixeira Loren)

Setler: (25-23), (25-22), (25-22)

Süre: 80 dakika (28,26,26)