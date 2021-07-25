Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat 4’üncüsü oldu

Asaka Atış Alanı’nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde Ömer Akgün, 10m havalı tüfek kategorisi finalinde attığı 207.3 puan ile olimpiyat 4’ncüsü oldu ve atıcılıkta olimpiyat tarihimizin en büyük başarısını elde etti.

KÜREK

Milli kürekçi Onat Kazaklı, erkekler tek çifte çeyrek final yarışında 7:32.86’lık derecesiyle serisinde 4’üncü sırayı aldı ve madalya şansını kaybetti. Sea Forest Waterway’de gerçekleştirilen yarışta 7.32.86’lık derecesiyle serisinde 4. sırada yer alan Milli kürekçi Onat, sıralamasını belirlemek için C/D yarı finalinden mücadelesine devam edecek.

ESKRİMDE İREM KARAMETE ELENDİ

Eskrimde kadınlar flöre disiplininde ülkemizi temsil eden İrem Karamete, ilk turu maç yapmadan geçti. 2’nci turda ise Amerika Birleşik Devletleri’nden Nicole Ross’a 15-5 mağlup olan Karamete, oyunlara veda etti.

TEKVANDO

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 57 kilo çeyrek final maçında ABD’li Zolotic’e yenildi ve repesaja kaldı. Milli sporcu, repesaj maçıyla bronz madalya şansını sürdürecek. 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber de, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden’a mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını yitirdi.