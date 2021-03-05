Milli atlet İlyas Çanakçı yarı finalde

Polonya'da başlayan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre seçmelerinde serisini ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçeli milli atlet İlyas Çanakçı, yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Torun kentinde 47 ülkenin katılımıyla yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda dokuz seri halinde koşulan 400 metrede seçmeleri ilk iki sırada tamamlayan atletler isimlerini yarı finale yazdırırken, İlyas, yedinci seride 46.92’lik derecesiyle yarışını üçüncü sırada bitirdi.

Seriyi ilk sırada noktalayan Fransız Thomas Jordier'nin kulvar ihlali nedeniyle diskalifiye olması sebebiyle ikinciliğe terfi eden İlyas, böylece adını yarı finaldeki 18 atlet arasına yazdırdı.

Üç seri halinde koşulacak olan 400 metre yarı final yarışlarının ardından finale kalan altı isim belirlenecek. Fenerbahçeli milli atlet İlyas Çanakçı’nın yer aldığı yarı final serisi bugün TSİ 21.24'te başlayacak.