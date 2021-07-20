Milli atletler Tokyo’da madalya peşinde

Dünyanın önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. 30 Temmuz'da başlayacak atletizm mücadeleleri 8 Ağustos'ta noktalanacak.

Türk atletizminin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada atletizm disiplinine Türkiye’yi 8'i kadın, 17'si erkek, toplam 25 ay-yıldızlı atletimiz temsil edecek. Bu sene 32'ncisi düzenlenecek dünyanın önemli spor organizasyonunda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tokyo'da gerçekleştirilecek ve 206 ülkeden 11 bine yakın sporcunun katılacağı oyunların atletizm disiplininde Türkiye 16 branşta madalya mücadelesi verecek.

Kadınlar

5000 Metre: Yasemin Can

10000 Metre: Yasemin Can

Maraton: Meryem Erdoğan

Gülle Atma: Emel Dereli

Cirit Atma: Eda Tuğsuz

Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu

20 Kilometre Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir

Erkekler

100 Metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes

200 Metre: Ramil Guliyev

400 Metre Engelli: Yasmani Copello

20 Kilometre Yürüyüş: Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk

Sırıkla Atlama: Ersu Şaşma

Çekiç Atma: Özkan Baltacı, Eşref Apak

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Yavuz Ağralı

Üç Adım Atlama: Necati Er

4×100 Metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Oğuz Uyar, Kayhan Özer, Ertan Özkan