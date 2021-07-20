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Milli atletler Tokyo’da madalya peşinde

Türk atletizminin yıldızları, Tokyo’da gerçekleştirilecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek.

Güncellenme: 12:34, 20/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Milli atletler Tokyo’da madalya peşinde

Dünyanın önemli spor organizasyonunda, atletizm disiplininde Türkiye'yi 8'i kadın, 17'si erkek toplam 25 milli atletimiz temsil edecek. 30 Temmuz'da başlayacak atletizm mücadeleleri 8 Ağustos'ta noktalanacak.

Türk atletizminin yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada atletizm disiplinine Türkiye’yi 8'i kadın, 17'si erkek, toplam 25 ay-yıldızlı atletimiz temsil edecek. Bu sene 32'ncisi düzenlenecek dünyanın önemli spor organizasyonunda atletizm mücadeleleri 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tokyo'da gerçekleştirilecek ve 206 ülkeden 11 bine yakın sporcunun katılacağı oyunların atletizm disiplininde Türkiye 16 branşta madalya mücadelesi verecek.

Kadınlar

5000 Metre: Yasemin Can

10000 Metre: Yasemin Can

Maraton: Meryem Erdoğan

Gülle Atma: Emel Dereli

Cirit Atma: Eda Tuğsuz

Çekiç Atma: Tuğçe Şahutoğlu

20 Kilometre Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir

Erkekler

100 Metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes

200 Metre: Ramil Guliyev

400 Metre Engelli: Yasmani Copello

20 Kilometre Yürüyüş: Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk

Sırıkla Atlama: Ersu Şaşma

Çekiç Atma: Özkan Baltacı, Eşref Apak

Maraton: Polat Kemboi Arıkan, Kaan Kigen Özbilen, Yavuz Ağralı

Üç Adım Atlama: Necati Er

4×100 Metre: Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Oğuz Uyar, Kayhan Özer, Ertan Özkan

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