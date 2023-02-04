Milli badmintoncu Neslihan, İran’daki turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Hint rakibi Tanya Hemanth'e yenilerek turnuvaya veda etti.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota puanı veren 31. İran Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası’nda, Hint Tanya Hemanth ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti.
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen turnuvada mücadele eden Neslihan, tek kadınlar çeyrek finalinde Hint Tanya Hemanth ile karşılaştı.
Rakibine 18-21 ve 14-21’lik setlerle 2-0 yenilen milli badmintoncu, organizasyona veda etti. Turnuvada aynı kategoride yarışan Özge Bayrak Bağcı ise ikinci turda elenmişti.