Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Avrupa şampiyonu

Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Eylül Kibaroğlu, kadınlar Avrupa 10 top şampiyonu oldu.

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Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası, Slovenya’nın Lasko kendinde düzenlendi. 2021 yılını zirvede tamamlayan milli bilordacu, 2022 yılına önemli bir başarı elde ederek başladı. Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası’nda 10 top branşında finale kalan Eylül Kibaroğlu, Alman Ina Kaplan ile karşılaştı. Müsabakadan 6-3’lük skorla ayrılan Kibaroğlu, 2022 kadınlar Avrupa 10 top şampiyonluğunun sahibi oldu.

Eylül Kibaroğlu bu başarısı ile 2021 yılında sahip olduğu unvanını korumayı başardı.