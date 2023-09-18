Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı.

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.”

Aktürk, şampiyonadaki performansını repesaj müsabakasında Macar Balasz Attila Juhasz karşısında gösterdi. Rakibini 10-0’lık teknik üstünlükle mağlup eden Aktürk, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze’yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Aktürk, bronz madalyanın sahibi oldu.”

Feyzullah Aktürk, Dünya Şampiyonaları’nda kariyerinin ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşarken, daha önce katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası’nda da zirveye çıkmıştı. Sırbistan’daki organizasyonda Taha Akgül’ün de üçüncü olması Türk güreşine önemli gururlar yaşattı.

İBRAHİM ÇİFTÇİ BRONZ MADALYA İÇİN ÇIKACAK

Şampiyonanın bugünkü bölümünde, erkekler serbest stil 65 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleşti. Türkiye’yi serbest stil 97 kiloda temsil eden İbrahim Çiftçi, ilk maçını Tonga’dan Utah Rueben Siaosi Mann karşısında 10-0’lık teknik üstünlükle kazandı, ancak son 16 turunda Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov’a 4-0 yenildi. Magomedov’un finale yükselmesiyle İbrahim Çiftçi, bronz madalya şansını sürdürebilmek için yarın Sırp Strahinja Despic ile repesajda karşılaşacak.

Ayrıca, milli güreşçi Cavit Acar, 65 kilo ilk tur maçında Moldovalı Maxim Sacultan’a 8-5 kaybederken, kadınlar kategorisinde Mehlika Öztürk (59 kilo) Alman Elena Heike Brugger’e 10-0 teknik üstünlükle, Melda Dernekçi (55 kilo) de Moldovalı Mariana Dragutan’a 8-5 mağlup oldu. (AA)