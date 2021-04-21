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Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu!

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Rus rakibi Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Güncellenme: 22:56, 21/04/2021
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Milli güreşçi Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu!

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev’i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül böylece 8. kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen şampiyonada serbest stilde mindere çıkan Taha Akgül, ilk turda Gürcü Geno Petriashvili’yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek’i de 6-1 mağlup etti. Taha, yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou 4-0’la geçerek finale kalmıştı.

Bu akşam oynanan final maçında Rus Sergei Kozyrev ile karşılayan şampiyon güreşçi Akgül, karşılaşmaya çok etkili başladı ve rakibi karşısında 5-0 öne geçti. Ardından Kozyrev’in bir hamlesiyle durum 5-2’ye gelirken, ilerleyen dakikalarda rakibinin sert hamlelerine karşı hata yapmayan Taha Akgül, minderden 9-2 galip ayrılarak 8. kez Avrupa şampiyonluğu unvanını elde etti.

Milli güreşçi mücadelenin ardından Türk bayrağı ile şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Altın Avrupa Polonya
Yayınlanma Tarihi:22:39,