Milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl doping cezası!

Milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl men cezası verildi... Türkiye Halter Federasyonu dopingle mücadele talimatını uygulayarak 23 yaşındaki halterciye 8 yıllık hak mahrumiyeti cezası verdi. Yüksel 5 ay önce Avrupa ikincisi olmuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamı çerçevesinde milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel’e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

339 KG İLE AVRUPA İKİNCİSİ OLDU



Batu Han, bu yıl Ermenistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 81 kilogramda ülkemizi temsil eden Batu Han Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.

BAKAN YARDIMCISI TEBRİK ETTİ, MEHMETÇİĞE ADADI!

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Batu Han Yüksel’i tebrik etmişti. 19 Nisan’da gümüş madalya kazanan milli halterci Yüksel, elde ettiği başarıdan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, ‘‘Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, ‘‘Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” sözleriyle Yüksel’i tebrik etmişti.

Aynı zamanda Ankara’da Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün sporcusu olan milli halterci Avrupa ikinciliği sonrası Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etmişti.

İlginizi Çekebilir İngiliz boksör Amir Khan'a doping cezası