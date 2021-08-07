Milli karateci Uğur Aktaş madalyayı garantiledi | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden milli karateci Uğur Aktaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Aktaş, “İnşallah madalya değil şampiyonluk olacak. Burada şampiyonluk için geldim. Allah nasip ederse ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum karate branşı olarak. Beni izleyen Türk halkına teşekkür ediyorum. Dualarını esirgememelerini istiyorum. Herkese selam, anne çok öpüyorum seni” dedi.

YARI FİNALDEYİZ! MADALYAYI GARANTİLİYORUZ! Milli karatecimiz Uğur Aktaş, üçüncü maçında rakibi Daniyar Yuldashev’i teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseliyor ve bronz madalyayı garantiliyor! Tebrikler Uğur! pic.twitter.com/XaVb0ObOa3 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021



Öte yandan hedefinin altın madalya olduğunu söyleyen Aktaş, “Karate branşı olarak Olimpiyat Oyunları’nda yer almıyorduk. Şu anda yanılmıyorsam 3 bronz, 1 gümüş madalyamız var. Ben de alacağım 5 madalya olacak. Karate branşı olarak heyecan getirdik diyebilirim. İnşallah altın alırsam genel klasmanı da değiştirmek istiyoruz ve tarih yazmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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