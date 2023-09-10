Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da ikinci oldu
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'daki ikinci yarışla tamamlanırken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu mücadeleyi 2. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası’nın heyecanla beklenen 9. ayağı, Fransa’da gerçekleşen ikinci yarışla tamamlandı ve Türk milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sırayı aldı.
Magny Course Pisti’nde gerçekleşen yarışta, Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sıkı rekabetin yaşandığı yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı.
İLK SIRAYI BAUTISTA ALDI
Bu müthiş organizasyonda birinci sırayı İspanyol motosikletçi Alvaro Bautista kazanırken, Büyük Britanya’dan Jonathan Rea ise üçüncülüğü elde etti.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, bu etabın ilk yarışlarında da birinci sırayı başarıyla tamamlamış ve Fransa’da adından sıkça söz ettirmişti. Motosiklet tutkunları, Toprak Razgatlıoğlu’nun performansını yakından takip ederek gelecek yarışlarda da büyük başarılara imza atmasını bekliyor. (AA)