Milli sporcu Emine Seçkin’den Para Badminton Turnuvası’nda 2 madalya

29 ülkeden 147 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Emine Seçkin, WH2 kategorisi tek ve çift kadınlarda mücadele etti.

Milli sporcu, çift kadınlar finalinde Belçikalı partneri Man-Kei To ile İsviçreli rakiplerini 21-12, 19-21 ve 21-10’luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Tek kadınlarda ise Rusya’dan Tatiana Gureeva’ya 21-17 ve 21-18’lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti. Türkiye, böylece organizasyonu 1’er altın ve gümüş olmak üzere 2 madalya ile bitirdi.

Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, 3’üncü Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası’nda mücadele eden milli takıma yarışlar boyunca destek verdi.